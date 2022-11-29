В РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия по Украине еще весной — Newsweek
Весной 2022 года, после первых провалов армии РФ, официальные лица России обсуждали возможность ядерного удара по Украине.
Факт таких разговоров подтверждают электронные письма, которые Newsweek получило от информатора из ФСБ с позывным Ветер перемен. Письма поступали на почту российскому правозащитнику Владимиру Осечкину.
По информации издания, подобный диалог проводился еще за несколько месяцев до того, как президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности к использованию ядерного оружия для защиты “территориальной целостности РФ”.
Российские генералы и сотрудники ФСБ проводили встречи без участия Путина и высказывали мнение, что диктатор не пойдет на такой шаг, поскольку это будет означать поражение России как в глазах противников, так и в глазах нейтральных стран. Также высказывалось мнение, что цепочка командования заблокирует это решение, если Путин даст такой приказ.
– Такой мощный аргумент для локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не мог бы перечеркнуть даже военный успех, – заявил информатор из ФСБ.
Директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Бергманн отметил, что Путин “отчаянно ищет какой-то способ попытаться изменить этот конфликт”.
— Если вы руководитель такого государства, как Россия, вас может огорчать огромный запас ядерного оружия, который является вашей претензией на статус великого государства, однако в то же время эти запасы вроде бы неактуальны — вы не можете ими реально воспользоваться. Все, что вы можете сделать, это угрожать их применением, – заявил Бергманн.