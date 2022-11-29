В РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия по Украине еще весной — Newsweek

Ноябрь, 29 в 7:48

Весной 2022 года, после первых провалов армии РФ, официальные лица России обсуждали возможность ядерного удара по Украине.

Факт таких разговоров подтверждают электронные письма, которые Newsweek получило от информатора из ФСБ с позывным Ветер перемен. Письма поступали на почту российскому правозащитнику Владимиру Осечкину.

По информации издания, подобный диалог проводился еще за несколько месяцев до того, как президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности к использованию ядерного оружия для защиты “территориальной целостности РФ”.

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Российские генералы и сотрудники ФСБ проводили встречи без участия Путина и высказывали мнение, что диктатор не пойдет на такой шаг, поскольку это будет означать поражение России как в глазах противников, так и в глазах нейтральных стран. Также высказывалось мнение, что цепочка командования заблокирует это решение, если Путин даст такой приказ.

– Такой мощный аргумент для локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не мог бы перечеркнуть даже военный успех, – заявил информатор из ФСБ.

Директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Бергманн отметил, что Путин “отчаянно ищет какой-то способ попытаться изменить этот конфликт”.