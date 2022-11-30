Ноябрь, 29 в 22:31

Последние российские атаки по критической инфраструктуре Украины вызвали перебои со светом по всей стране, поэтому энергетикам приходится восстанавливать электроэнергию всем абонентам.

Чтобы удовлетворить справедливое распределение электроэнергии, имеющиеся мощности, которые подаются в области, приходится равномерно распределять среди потребителей.

Из-за перебоев со светом в Киеве и ряде областей сохраняются аварийные отключения света.

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В других регионах, чтобы восстановить электроэнергию, облэнерго Запорожской, Закарпатской, Харьковской, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областей обнародовали графики стабилизационных отключений.

Где и когда не будет света 30 ноября, читайте в материале Фактов ICTV.

Запорожская область

В Запорожьеоблэнерго были обнародованы графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии по областному центру и Запорожскому району (территориям Запорожской области, подконтрольным Украине), которые применяются в случае необходимости по распоряжению Оператора системы передачи НЭК Укрэнерго в случае возникновения угрозы разбалансировки единой энергосистемы Украины.

После поступления распоряжения НЭК Укрэнерго и обнародования соответствующего предупреждения на официальном сайте ПАО Запорожьеоблэнерго отключаются потребители очереди №1.

Продолжительность отключения — 3-4 часа, при температуре внешней среды ниже -10°С — не более 2 часов.

По завершении вышеупомянутого периода времени очередь №1 потребителей включается, исключается очередь №2. В таком же порядке и с таким же временным интервалом происходит включение очереди №2 и отключение очереди №3.

Такие действия могут повторяться до стабилизации единой энергосистемы.

В Запорожьеоблэнерго добавили, что возможны изменения в чередовании очередей, а именно: отключение могут начинаться с очереди №2, далее — №3, затем — №1.

В случае такого изменения об этом будут сообщать заранее на сайте ПАО Запорожьеоблэнерго.

С перечнем адресов в очередях можно ознакомиться по этой ссылке.

Закарпатская область

На сайте Закарпатьеоблэнерго обнародовали обновленные графики отключений электроэнергии на 30 ноября.

В этот день отключение света, в зависимости от населенного пункта и объекта инфраструктуры, планируют осуществлять трижды в сутки:

с полуночи до 01 ночи,

с 07 до 10 утра,

с 16 до 19 часов

или

с 04 до 07 утра,

с 13 до 16 часов,

с 22 до полуночи

или

с 01 часа ночи до 04 утра,

с 10 до 13,

с 19 до 22.

Графики обесточивания, а также адреса и время отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Харьковская область

На сайте Харьковоблэнерго накануне был обнародован график почасовых отключений света в Харьковской области, который будет действовать с 28 ноября по 4 декабря.

График насчитывает 12 очередей с почасовыми отключениями:

1 очередь 14:00 — 17:00

2 очередь 15:00 — 18:00

3 очередь 17:00 — 20:00

4 очередь 18:00 — 21:00

5 очередь 19:00 — 22:00

6 очередь 07:00 — 10:00

7 очередь 08:00 — 11:00

8 очередь 09:00 — 12:00

9 очередь 10:00 — 13:00

10 очередь 11:00 — 14:00

11 очередь 12:00 — 15:00

12 очередь 13:00 — 16:00.

С адресами, где именно могут выключить свет в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

На 30 ноября для Прикарпатья был установлен лимит мощностей в 289 МВт, что покрывает лишь 60% необходимой нагрузки для области, сообщила руководительница Ивано-Франковской ОГА Онищук Светлана.

По ее словам, ориентировочно электроснабжение будет подано:

Для 1 очереди : с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.

: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00. Для 2 очереди: с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

В то же время 3 очередь разделена на подочереди:

— Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.1 и 3.2 будет подано в следующие часы: с 00:00 по 02:00, с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00

— Электроснабжение для адресов, попавших в подчерги 3.3 и 3.4 будет подано в следующие часы: с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00

Онищук добавила, что для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенной 4 очередь будет с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Узнать свою очередь для жителей Ивано-Франковской области можно по этой ссылке.

Житомирская область

Житомироблэнерго ранее обнародовало график отключений электричества, свет будут отключать в третьем секторе.

В графике указаны зеленые, желтые и красные сектора. Электроснабжение не будет поступать именно в красный сектор.

30 ноября прежде всего свет будут выключать в секторе №1, где территории обслуживания одиннадцати РЭС: Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Заречанский, Коростенский, Любарский, Новоград-Волынский, Пулинский.

Более подробно можно ознакомиться с адресами в секторе №1 по этой ссылке.

В случае недостаточности мощности дополнительно будет задействован сектор, обозначенный желтым (30 ноября это сектор №2), а затем и тот, что обозначен зеленым цветом (сектор №3).

Подачу электричества могут ограничивать в утреннее время — с шести до одиннадцати часов, а также вечером — с четырех до восьми часов.

Время может отличаться, если будут введены аварийные графики отключений.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго обнародовали обновленный график отключений, разделенный на три группы.

Каждая из групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

Почасовые отключения света будет применяться исключительно по указанию диспетчера, которым является Укрэнерго. Это будет происходить в случае необходимости сбалансирования украинской энергосистемы.

График обесточиваний можно посмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Напомним, 29 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня в Украине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.