Украина обратилась к США относительно дополнительных поставок газа

Ноябрь, 29 в 8:31

Глава правления НАК Нафтогаз-Украина Алексей Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) относительно предоставления Украине дополнительных объемов газа для прохождения зимы.

Об этом говорится на официальной странице Чернышева в Facebook.

– Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) в новой роли – провел встречу с Эрин МакКи, главой USAID – US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое – дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона!, – заявил Чернышев.

Кроме того, поднимался вопрос относительно поставок метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.

Сейчас смотрят

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине не будет газового блэкаута, несмотря на ракетные удары РФ