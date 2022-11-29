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Факты / Україна

Дефицит мощности 30%: в Украине введены ограничения потребления во всех областях

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дефицит мощности 30%: в Украине введены ограничения потребления во всех областях
Фото: Depositphotos

По состоянию на 11:00 дефицит мощности составляет 30%, а производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине.

— Рост дефицита мощности вызван аварийными отключениями блоков на нескольких электростанциях, произошедшими в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий. Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны, — сообщили в Укрэнерго.

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Также поясняется, что Укрэнерго предоставляет операторам систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики же отключений составляют и напрямую применяют облэнерго.

— Напоминаем, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются с каждой последующей ракетной атакой, — отмечают в Укрэнерго.

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