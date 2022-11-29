Ноябрь, 29 в 10:02

Россия в последние три месяца, вероятно, прекратила развертывать в Украине батальонно-тактические группы (БТГ).

Таким наблюдением разведка Минобороны Великобритании поделилась 29 ноября.

В оборонном ведомстве отмечают: концепция БТГ играла немаловажную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет.

Сейчас смотрят

Она, в частности, предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и артиллерию (чего нет в обычной западной практике).

Однако высокоинтенсивные, широкомасштабные боевые действия войны в Украине обнаружили несколько внутренних недостатков концепции БТГ.

Как отмечают британские разведчики, относительно незначительное распределение боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным.

Кроме того, добавляют в Минобороны Великобритании, децентрализованное распределение артиллерии не позволило России полностью использовать свое преимущество в количестве орудий.

Поэтому некоторые командиры БТГ были уполномочены гибко использовать возможности в соответствии с разработанной моделью батальонно-тактических групп.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.