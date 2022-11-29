За сутки ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов, три танка и два самолета РФ
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 480 российских военных. По состоянию на 29 ноября общее количество потерь противника составляет около 88 380 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также за сутки украинские защитники уничтожили три танка, пять боевых бронированных машин, одну артсистему и два самолета противника.
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Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 29 ноября:
- танков ‒ 2911 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5866 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1901 (+1) ед,
- РСЗО – 395 ед,
- средств ПВО ‒ 209 ед,
- самолетов – 280 (+2) ед,
- вертолетов – 261 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 ед,
- крылатых ракет ‒ 531 ед,
- кораблей/катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4423 (+7) ед,
- специальной техники – 163 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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