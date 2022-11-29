Ноябрь, 29 в 18:56

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Одессы для проведения Всемирной выставки в 2030 году (EXPO-2030).

Об этом украинский лидер заявил во время выступления в рамках 17-ой Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок.

— Для меня честь – представлять украинскую кандидатуру на проведение Всемирной выставки в 2030 году. Представлять Одессу, а значит, и весь Черноморский регион. Почему именно Одесса, Украина и Черное море? В этом году Украина стала мировым примером смелости. И миллиарды людей на всех континентах увидели, что означает украинская несокрушимость и почему российский террор не достигнет своей цели. И увидят, как Украина станет образцом восстановления, — заявил президент.

По оценке Зеленского, к 2030 году, когда План восстановления Украины при помощи иностранных партнеров будет в значительной мере реализован, именно Украина сможет показать, на что способно человечество в условиях, когда все народы сотрудничают ради мира, безопасности и комфортного будущего.

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— А в этом, к слову, и есть фундаментальный смысл Всемирных выставок. Реальность нашего государства и дух Всемирных выставок максимально совпадут именно в Украине в 2030 году, — добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что уже сейчас Черноморский регион Украины является одним из ключевых гарантов стабильности мира, что было доказано украинской экспортной зерновой инициативой.

Президент добавил, что Украина помогла объединить Европу, преодолев множества внутренних противоречий.

— А вместе с украинской силой Европа станет действительно независимым и сильным глобальным игроком. 2030 год – это время, когда можно будет это отметить. Вместе со всеми европейцами, — добавил он.

По словам Зеленского, когда в 2030 году участники EXPO смогут посетить Украину и Одессу, то самостоятельно смогут почувствовать “силу, свободу и культуру не просто одной страны и одного города”, а ощутят “потенциал всего человечества”.

Он резюмировал, что именно Одесса на протяжении веков была тесно связана с экономикой и культурой Турции, Румынии, Грузии, Болгарии, Молдовы и другими странами региона.