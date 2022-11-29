Ноябрь, 29 в 1:52

Россия будет готова начать наступление на Донецком направлении начиная с первых чисел декабря.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире UkrlifeTV.

По его словам, у России высвободилась часть сил после отступления из правобережной части Херсонщины, которые были переброшены в оккупированную часть Донецкой области. Кроме того, часть российских сил перебрасывается в Ростовскую область РФ, заявил эксперт.

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— Где-то к 1 декабря уже Россия, скорее всего, закончит основные мероприятия по формированию и доукомплектованию и, наверное, будут предприняты попытки наступления, — сказал Жданов.

Военный эксперт сомневается, что оккупанты смогут распространить свои попытки наступления в Луганской или Харьковской области.

По мнению Жданова, на такое наступление российских сил указывает несколько факторов. Среди них, во-первых, амбиции президента РФ Владимира Путина, которому важно иметь хоть какие-то успехи на поле боя. Во-вторых, амбиции главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который хочет доказать внутри РФ, что его наемники воюют лучше регулярной российской армии, а в третьих, экономический фактор, так как через Славянск подается вода в оккупированный с 2014 года Донецк.

— Именно поэтому они пытаются в районе Бахмута или Угледара найти какое-то слабое место в нашей обороне. Им нужна брешь, чтобы потом вклиниваться дальше и успевать успех в наступлении, — сказал он.

Примечательно, что другой военный эксперт, Сергей Грабский, заявлял, что Россия не выдерживает нагрузки и давления введенных санкций, поэтому использует в полномасштабной войне против Украины очень устаревшую технику и вооружение. Следовательно, считает эксперт, сейчас назревает переломный момент в войне из-за падения российской экономики.