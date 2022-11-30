Ноябрь, 29 в 22:17

Украинские военные пока не контролируют Кинбурнскую косу в Николаевской области. В то же время российские оккупанты проводят там перегруппировку.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

– Сейчас враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация, происходящая на Кинбурнской косе, контролируемая. Пока что, в данный момент о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

Комментируя ситуацию на юге, Евгений Ерин сообщил, что российские войска совершают регулярные хаотические обстрелы недавно освобожденного города Херсон. Враг преследует единственную цель: хочет “посеять страх и панику среди мирного населения”, а также пытается “держать в тонусе” украинских военных.

В то же время ВСУ также “держат врага в тонусе”, и режима тишины на южном фронте нет.

На левом берегу Днепра оккупанты продолжают оборудовать позиции, готовятся к обороне. Рашисты на временно оккупированных территориях продолжают вывозить людей из их домов, называя это “эвакуацией”, изымают у местных жителей охотничье оружие, автомобили.

Как известно, Кинбурнская коса – песчаная коса в Николаевской области, которая является продолжением Кинбурнского полуострова. Она частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория Кинбурнской косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику.

Возвращение контроля над косой позволит обезопасить зерновой коридор и запустить морские порты Николаевской области (Николаев и Очаков).

Накануне в Оперативном командовании Юг проинформировал, что на Кинбурнской косе продолжается военная операция. В то же время, погодные условия и географическое положение очень усложняют работу ВСУ.