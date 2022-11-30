Ноябрь, 30 в 0:48

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуации в Украине.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Президент Зеленский проинформировал Шольца о влиянии российских авиаударов на гражданскую инфраструктуру, водо- и электроснабжение.

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— Канцлер осудил продолжающиеся обстрелы и заверил Украину в дальнейшей краткосрочной поддержке. На сегодняшний день правительство ФРГ предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму около €56 млн и предоставляет более 350 генераторов, — говорится в сообщении.

В ответ на это Владимир Зеленский на своей странице в Twitter заявил, что поблагодарил канцлера за поддержку инициативы Grain From Ukraine, а также обсудил с ним реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора.

Отдельно Зеленский в своем обращении рассказал, что обсудил с Шольцом сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в международных институтах.

Источники: Steffen Hebestreit, Володимир Зеленський