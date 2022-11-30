Автомат к ребенку и требуют денег, бензин: оккупант об издевательствах 1-го полка РФ над местными

Ноябрь, 30 в 20:06

Военнослужащий РФ в перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказывает об отношении 1-го полка России к мирным жителям.

— Заходят медленно, автомат к ребенку, к голове: “давай денег, бензин, нах*й, вот тебе 1-й полк, бл*дь, — рассказывает оккупант.

Также он сообщает, что командир находится в больнице.

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Напомним, что сообщено о подозрении шести военным РФ, которые угрожали оружием и грабили местных жителей Киевщины. Они крали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат и даже белье и предметы гигиены. Также забирали у гражданских деньги, продукты питания, алкоголь.