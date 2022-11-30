Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Автомат к ребенку и требуют денег, бензин: оккупант об издевательствах 1-го полка РФ над местными

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Военнослужащий РФ в перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказывает об отношении 1-го полка России к мирным жителям.

— Заходят медленно, автомат к ребенку, к голове: “давай денег, бензин, нах*й, вот тебе 1-й полк, бл*дь, — рассказывает оккупант.

Также он сообщает, что командир находится в больнице.

Сейчас смотрят

Напомним, что сообщено о подозрении шести военным РФ, которые угрожали оружием и грабили местных жителей Киевщины. Они крали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат и даже белье и предметы гигиены. Также забирали у гражданских деньги, продукты питания, алкоголь.

Источник: ГУР
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка