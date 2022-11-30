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Факты / Україна

Это надписи из заборов и нужников: Данилов об истерических заявлениях Медведева о Patriot

Валентина Летяк, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал истерические заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по поводу планов Польши передать Украине немецкие системы ПРО Patriot.

Он сравнил их с надписями с российских заборов и нужников, и считает, что не стоит цитировать этот бред.

– Удивляюсь, когда цитируют Медведева. Это бессмысленно. Мнения, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и московских нужников… Не стоит смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии, – написал Данилов в Twitter.

 

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Накануне Дмитрий Медведев сказал, что в случае поставок Украине комплексов Patriot они станут законной целью росссийской армии.

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