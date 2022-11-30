Это надписи из заборов и нужников: Данилов об истерических заявлениях Медведева о Patriot

Ноябрь, 30 в 15:26

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал истерические заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по поводу планов Польши передать Украине немецкие системы ПРО Patriot.

Он сравнил их с надписями с российских заборов и нужников, и считает, что не стоит цитировать этот бред.

– Удивляюсь, когда цитируют Медведева. Это бессмысленно. Мнения, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и московских нужников… Не стоит смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии, – написал Данилов в Twitter.

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Дивуюсь, коли цитують медведєва, – це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників…Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 30, 2022

Накануне Дмитрий Медведев сказал, что в случае поставок Украине комплексов Patriot они станут законной целью росссийской армии.