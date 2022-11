Банк Эстонии выпустит два миллиона монет номиналом €2 со специальным дизайном в поддержку Украины.

Об этом в Twitter сообщила эстонский президент Кая Каллас.

По ее словам, монеты поступят в обращение среди эстонцев.

Дизайн монеты создала украинская беженка в Эстонии Дарья Титова. На монете написано “Слава Украине”.

В то же время Национальный банк Эстонии добавил, что в обращение монеты пойдут через банки и торговые точки.

The two-euro coins dedicated to Ukraine and Freedom go into circulation in Estonia and Europe today. By buying a coin card you can help ???????? fight for freedom as the money from your purchase will be given to Ukraine. Slava Ukraini! ????????❤️????????https://t.co/vmsYXXRnE3 pic.twitter.com/AsP74FTdqY

— Eesti Pank (@EestiPank) November 29, 2022