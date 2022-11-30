Ноябрь, 30 в 17:58

Банк Эстонии выпустит два миллиона монет номиналом €2 со специальным дизайном в поддержку Украины.

Об этом в Twitter сообщила эстонский президент Кая Каллас.

По ее словам, монеты поступят в обращение среди эстонцев.

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Дизайн монеты создала украинская беженка в Эстонии Дарья Титова. На монете написано “Слава Украине”.

— Монета станет ежедневным напоминанием о борьбе Украины за свободу и ее будущее в ЕС, — написала Кая Каллас.

В то же время Национальный банк Эстонии добавил, что в обращение монеты пойдут через банки и торговые точки.

The two-euro coins dedicated to Ukraine and Freedom go into circulation in Estonia and Europe today. By buying a coin card you can help ???????? fight for freedom as the money from your purchase will be given to Ukraine. Slava Ukraini! ????????❤️????????https://t.co/vmsYXXRnE3 pic.twitter.com/AsP74FTdqY — Eesti Pank (@EestiPank) November 29, 2022

Кроме того, монету можно приобрести с благотворительной целью как памятный продукт, средства от продажи которого от пойдут на поддержку борьбы украинцев за свободу.

— Эта монета напоминает людям о том, что свобода является высшей ценностью и что она имеет очень высокую цену. Украина сейчас ведет войну ценой жизни собственного народа за общие ценности европейского культурного пространства, и наша задача — продолжать поддерживать ее в этом”, — сказал глава банка Эстонии Мадис Мюллер.

Напомним, в июле банк Эстонии выпустил в продажу 40 тыс. монетных карточек с монетой номиналом €2, чтобы собрать средства для Украины. Выручка от их продажи будет передана украинскому Нацбанку.

Источники: Eesti Pank, Kaja Kallas

Фото: Eesti Pank