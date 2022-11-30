Эстония запустила в обращение монеты в поддержку Украины
Банк Эстонии выпустит два миллиона монет номиналом €2 со специальным дизайном в поддержку Украины.
Об этом в Twitter сообщила эстонский президент Кая Каллас.
По ее словам, монеты поступят в обращение среди эстонцев.
Дизайн монеты создала украинская беженка в Эстонии Дарья Титова. На монете написано “Слава Украине”.
— Монета станет ежедневным напоминанием о борьбе Украины за свободу и ее будущее в ЕС, — написала Кая Каллас.
В то же время Национальный банк Эстонии добавил, что в обращение монеты пойдут через банки и торговые точки.
The two-euro coins dedicated to Ukraine and Freedom go into circulation in Estonia and Europe today. By buying a coin card you can help ???????? fight for freedom as the money from your purchase will be given to Ukraine. Slava Ukraini! ????????❤️????????https://t.co/vmsYXXRnE3 pic.twitter.com/AsP74FTdqY
— Eesti Pank (@EestiPank) November 29, 2022
Кроме того, монету можно приобрести с благотворительной целью как памятный продукт, средства от продажи которого от пойдут на поддержку борьбы украинцев за свободу.
— Эта монета напоминает людям о том, что свобода является высшей ценностью и что она имеет очень высокую цену. Украина сейчас ведет войну ценой жизни собственного народа за общие ценности европейского культурного пространства, и наша задача — продолжать поддерживать ее в этом”, — сказал глава банка Эстонии Мадис Мюллер.
Напомним, в июле банк Эстонии выпустил в продажу 40 тыс. монетных карточек с монетой номиналом €2, чтобы собрать средства для Украины. Выручка от их продажи будет передана украинскому Нацбанку.
Источники: Eesti Pank, Kaja Kallas
Фото: Eesti Pank