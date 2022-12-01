Когда война в Украине закончится: Зеленский назвал два варианта

Ноябрь, 30 в 23:23

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите NYT DealBook ответил на вопрос, когда в Украине закончится война.

– Закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может так случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, находится в изоляции и у нее нет партнеров, – отметил президент во время видеосвязи.

Также глава государства констатировал: украинцы – реалисты и понимают, что воюют с РФ, а на их территории происходят самые масштабные боевые действия со времен Второй мировой. Они сопровождаются военными преступлениями: пытками, изнасилованиями, ракетными ударами по гражданским объектам и инфраструктуре.

Именно поэтому, по его словам, так важна поддержка Украины со стороны партнеров и всего свободного мира.

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Зеленский отметил, что стоимость этой войны измеряется в первую очередь жизнями украинских граждан, которые воюют за свободу и демократию не только в Украине, но и во всем мире.

— Потому что если Украина не выдержит, эта война расползется на другие территории и, может, даже на другие континенты, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский убежден, что в вопросе бизнес-отношений с РФ должна быть общая позиция мира, в том числе граждан, представителей бизнеса, относительно ограничений контактов и возможностей для сотрудничества, ведь только это может заставить россиян задуматься над политикой своего государства.