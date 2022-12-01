Ноябрь, 30 в 23:43

Во время второго дня визита первой леди Украины Елены Зеленской в Великобританию состоялась ее встреча с королем Соединенного Королевства Чарльзом III.

Как она сообщила в своем Telegram канале, кроме британского монарха, она также встретилась с королевой-консортом Камиллой.

— Вместе с Его Величеством Королем Чарльзом III встретились с украинской общиной в Украинском греко-католическом соборе, который в августе вместе с Союзом украинцев в Великобритании основал уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Здесь помогают определиться с размещением, обустроиться, наладить связи с обществом, поддерживают и утешают, — говорится в сообщении.

Она напомнила, что с тех пор как Россия перешла к тактике энергетического террора, украинцы уже понимают, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости.

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— Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блэкаута, — сообщила первая леди Украины.

Кроме того, король Чарльз III и Елена Зеленская встретились с вынужденными переселенцами из Украины.

Елена Зеленская напомнила, что Украина регулярно получает поддержку со стороны Британии фактически по всем гуманитарным направлениям. Среди этой помощи медицинское оборудование, пожарные машины и кареты скорой помощи, а также восстановление инфраструктуры, в частности железнодорожной и энергетической, и отдельная британцы помогают поддерживать украинских педагогов.

Во время второго дня визита в Британию супруга президента Украины также попала на прием к королеве-консорту Соединенного Королевства Камилле, организованный по случаю Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

— Для меня почетное личное знакомство с Ее Величеством и возможность рассказать, что происходило и происходит на наших территориях, временно оккупированных Россией, какие ужасные преступления совершают оккупанты против наших женщин и детей, — написала первая леди.

Она добавила, что Украина готова внести свой вклад в международные усилия, чтобы предотвратить насилие в конфликтах, с которым сталкиваются во всем мире.

— К сожалению, имеем болезненный опыт в этом вопросе. Делаем все возможное, чтобы достойно его преодолеть и не терпеть никогда, — добавила Зеленская.

Первая леди Украины также посетила выставку Russian War Crimes, которую организовали Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел и другими организациями.

Подобная выставка ранее уже была представлена в Давосе, Брюсселе и Нью-Йорке, а теперь ее организовали в Лондоне. Выставка демонстрирует российские преступления, которые были сделаны на территории Украины после 24 февраля.

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Источники: Олена Зеленська, Українська правда

Фото: Олена Зеленська