Первая леди Украины встретилась с королем Чарльзом III
Во время второго дня визита первой леди Украины Елены Зеленской в Великобританию состоялась ее встреча с королем Соединенного Королевства Чарльзом III.
Как она сообщила в своем Telegram канале, кроме британского монарха, она также встретилась с королевой-консортом Камиллой.
— Вместе с Его Величеством Королем Чарльзом III встретились с украинской общиной в Украинском греко-католическом соборе, который в августе вместе с Союзом украинцев в Великобритании основал уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Здесь помогают определиться с размещением, обустроиться, наладить связи с обществом, поддерживают и утешают, — говорится в сообщении.
Она напомнила, что с тех пор как Россия перешла к тактике энергетического террора, украинцы уже понимают, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости.
— Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блэкаута, — сообщила первая леди Украины.
Кроме того, король Чарльз III и Елена Зеленская встретились с вынужденными переселенцами из Украины.
Елена Зеленская напомнила, что Украина регулярно получает поддержку со стороны Британии фактически по всем гуманитарным направлениям. Среди этой помощи медицинское оборудование, пожарные машины и кареты скорой помощи, а также восстановление инфраструктуры, в частности железнодорожной и энергетической, и отдельная британцы помогают поддерживать украинских педагогов.
Во время второго дня визита в Британию супруга президента Украины также попала на прием к королеве-консорту Соединенного Королевства Камилле, организованный по случаю Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
— Для меня почетное личное знакомство с Ее Величеством и возможность рассказать, что происходило и происходит на наших территориях, временно оккупированных Россией, какие ужасные преступления совершают оккупанты против наших женщин и детей, — написала первая леди.
Она добавила, что Украина готова внести свой вклад в международные усилия, чтобы предотвратить насилие в конфликтах, с которым сталкиваются во всем мире.
— К сожалению, имеем болезненный опыт в этом вопросе. Делаем все возможное, чтобы достойно его преодолеть и не терпеть никогда, — добавила Зеленская.
Первая леди Украины также посетила выставку Russian War Crimes, которую организовали Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел и другими организациями.
Подобная выставка ранее уже была представлена в Давосе, Брюсселе и Нью-Йорке, а теперь ее организовали в Лондоне. Выставка демонстрирует российские преступления, которые были сделаны на территории Украины после 24 февраля.
Источники: Олена Зеленська, Українська правда
Фото: Олена Зеленська