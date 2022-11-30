Посол Украины в ООН предлагает официально переименовать Россию в Московию
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Посол Украины в ООН Сергей Кислица выразил мнение, что Украина может принять закон, по которому Россию будет называть Московией.
Об этом Посол Украины в ООН написал в Twitter.
— Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, кто как хочет, так и называет.
Так что нам – Кабмину, Верховной Раде – мешает вернуть Московии ее историческое название, – пишет Сергей Кислица.
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Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022