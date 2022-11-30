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Факты / Україна

Посол Украины в ООН предлагает официально переименовать Россию в Московию

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Сергій Кислиця
Фото: Getty Images

Посол Украины в ООН Сергей Кислица выразил мнение, что Украина может принять закон, по которому Россию будет называть Московией.

Об этом Посол Украины в ООН написал в Twitter.

— Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, кто как хочет, так и называет.

Так что нам – Кабмину, Верховной Раде – мешает вернуть Московии ее историческое название, – пишет Сергей Кислица.

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