В РФ для восполнения потерь запланирован досрочный выпуск военных из вузов – Генштаб

Ноябрь, 30 в 19:24

В России с целью восполнения потерь подразделений армии в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Кроме того, на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года.

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— В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем, оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать, — говорится в сводке штаба.

К слову, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты не выпускают мужчин из Васильевки в Запорожье.

Фото: сс