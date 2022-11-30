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Факты / Україна

Отход с боями и уход за ранеными: как канадские инструкторы в Британии тренируют военных ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Военные ВСУ продолжают проходить обучение на территории Великобритании. На кадрах Генштаба – наших парней тренируют пехотинцы Вооруженных Сил Канады.

В частности, речь идет о военных 3 батальонах Канадской легкой пехоты принцессы Патриции 1 Канадской механизированной бригадной группы 3 Канадской дивизии ВС Канады и медперсонале подразделения 1 Полевой скорой помощи в рамках операции UNIFIER – UK.

Украинские военные отрабатывают патрулирование, отход с боевыми действиями, имитацию ухода за ранеными и эвакуацию.

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– Навыки, полученные в Великобритании, помогут им защищаться от продолжающегося незаконного вторжения России в Украину, – говорят в Генштабе ВСУ.

як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ
як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ
як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ
як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ
як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ
як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ
Отход с боями и уход за ранеными: как канадские инструкторы в Британии тренируют военных ВСУ / 3 фотографии

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, посетив центр программы подготовки украинских военных Lydd Army Camp в Великобритании, выражал восхищение быстротой и самоотверженностью обучения наших солдат.

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Источник: Генштаб ВСУ
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