Война продлится всю зиму, атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру не прекратятся – Белый дом

Ноябрь, 30 в 19:59

США считают, что война России против Украины продлится все зимние месяцы. Также там не предполагают, что РФ прекратит или замедлит свои атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби.

Он добавил, что Россия не демонстрирует никаких признаков того, что она приостановит или замедлит нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине.

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Вашингтон также считает, что военные действия в Украине продлятся все зимние месяцы, однако вероятны перерывы, связанные с погодными условиями.

Напомним, из-за состоявшихся 23 ноября ударов РФ по инфраструктуре Украины по состоянию на утро понедельника 28 ноября дефицит мощности в энергосистеме составил 27%.

Аварийные отключения действовали по всей Украине.

Между тем оперативное командование Юг предупредило об угрозе новой ракетной атаки россиян на критическую инфраструктуру страны.

До этого заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ могут вернуться во временно оккупированный Крым до конца декабря этого года. Война же, по его словам, может завершиться уже весной 2023 года.