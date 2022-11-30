Зеленская призвала Британию стать мировым лидером справедливости и содействовать созданию трибунала над РФ

Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства, призвав британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала над Россией.

Первая леди Украины призвала британские власти способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции на Генеральной ассамблее ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

– Сегодня я прошу вас – ни больше ни меньше – стать мировым лидером справедливости. Для Украины, но и мира! Ибо справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Она нужна, чтобы мир продолжал жить в соответствии с ценностями гуманизма, а не правом сильного, как хотел бы захватчик. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир, – сказала Елена Зеленская.