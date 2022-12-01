Декабрь, 01 в 13:10

Военный эксперт Сергей Грабский оценил готовность российской армии к боевым действиям в условиях зимы и рассказал, почему так называемый “Генерал Мороз” не поможет оккупантам на войне в Украине.

Так, Грабский подчеркнул, что ситуация под Бахмутом остается очень сложной.

Он отметил, что противник, не считаясь с потерями, пытается пробиться по направлению к городу и осуществляет фланговые охваты города, прорываясь в районе Озеряновки и Курдюмовки, таким образом создавая предпосылки для, как они думают, возможности окружения Бахмута и создания проблем в районе Торецка, где наши войска также держат оборону.

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– Потери, которые несет противник, очень существенные. А потому говорить о том, что те оперативные преференции, которые он получает, по сравнению с потерями – они являются абсолютно невысокими. Но противник упорно лезет вперед. Бои продолжаются, обстрелы продолжаются, ситуация продолжает быть очень-очень напряженной на этом участке, – сообщил эксперт.

Он пояснил, что то, что противник поставил себе целью пробиться в Бахмут и взять город приводит к колоссальным потерям российской армии и отчаянным боевым действиям, которые ведутся на этом направлении.

Однако к войне в зимних условиях, по словам Грабского, россияне подготовлены слабо.

– Легенда о “Генерале Морозе” – это всегда была лишь легенда российской армии. Потому что она точно так же страдала от небоевых потерь вследствие холодов. На Донбассе на сегодняшний день украинская армия, которая восемь лет непрерывно воюет, и бойцы, которые прошли через множественные ротации и имеют опыт ведения боев в зимних условиях, объективно лучше укомплектована, – сообщил эксперт.

Грабский добавил, что в комплектации наших военных также есть проблемы, однако у россиян их больше.

– Поэтому для россиян ситуация будет достаточно сложной: без возможности маневрировать, без достаточных запасов, которые обеспечили бы продолжение боевых действий в зимний период – они находятся в более тяжелом положении. Через неделю-другую увидим, к чему это приведет, – сказал он.

Эксперт уточнил, что по сравнению с первыми волнами мобилизованных РФ провела работу, благодаря которой новые поступающие подготовлены к боевым действиям лучше. Однако говорить о готовности российской армии к операциям зимой не приходится. Они гораздо слабее обеспечены и подготовлены. Но, тем не менее, оборону держать смогут.

Что же касается боеприпасов у россиян, то, по оценкам Грабского, советские запасы – колоссальные, речь идет о тоннах, однако уровень их боеготовности разный.

Кроме того, тот интенсивный огонь, который оккупанты ведут по нашим позициям, приводит к износу артиллерийских стволов. Это существенный недостаток, возникает необходимость замены, ремонта и восстановления артиллерийского парка, который лимитирован.