Декоммунизация в действии. На Хмельнитчине демонтируют памятник Островскому, а на Одесчине — Суворову
В городе Шепетовка в Хмельницкой области демонтируют памятник советскому писателю Николаю Островскому, а в Измаиле Одесской области – Александру Суворову.
Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
– Нации, которые забывают о своем прошлом, не имеют будущего. Поэтому нашу историю помним, делаем выводы, но от символов коммунистического прошлого избавляемся, — отметил он.
А в городе Измаил в Одесской области 1 декабря начали демонтаж памятника Александру Суворову.
Ранее Измаильский городской совет постановил, что монумент пока будет перемещен за пределы общественного пространства – на предприятие Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства. До этого туда перевезли памятник Ленину.
Справка. Николай Островский – советский писатель; участник установления советской власти в Украине и борьбы с повстанческим движением.
Он известен своими романами Как закалялась сталь и Рожденные бурей, которые критикуют за антиукраинское изображение борцов за независимость Украины во время советско-украинской войны 1917-1921 годов.
Фото: Юг.Today
Источник: Юг.Today