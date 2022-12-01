Декоммунизация в действии. На Хмельнитчине демонтируют памятник Островскому, а на Одесчине — Суворову

Декабрь, 01 в 17:11

В городе Шепетовка в Хмельницкой области демонтируют памятник советскому писателю Николаю Островскому, а в Измаиле Одесской области – Александру Суворову.

Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

– Нации, которые забывают о своем прошлом, не имеют будущего. Поэтому нашу историю помним, делаем выводы, но от символов коммунистического прошлого избавляемся, — отметил он.

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А в городе Измаил в Одесской области 1 декабря начали демонтаж памятника Александру Суворову.

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Ранее Измаильский городской совет постановил, что монумент пока будет перемещен за пределы общественного пространства – на предприятие Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства. До этого туда перевезли памятник Ленину.

Справка. Николай Островский – советский писатель; участник установления советской власти в Украине и борьбы с повстанческим движением. Он известен своими романами Как закалялась сталь и Рожденные бурей, которые критикуют за антиукраинское изображение борцов за независимость Украины во время советско-украинской войны 1917-1921 годов.

Фото: Юг.Today

Источник: Юг.Today