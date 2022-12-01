Декабрь, 01 в 18:51

У страны-агрессора РФ нет шансов погрузить Украину в сплошную тьму, спровоцировав блэкаут в энергетической системе.

Такое убеждение выразил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко, выступая на Киевском форуме по безопасности.

– Мы более чем уверены, особенно после последней атаки на прошлой неделе, что у России нет шансов на то, чтобы погрузить Украину во тьму, — подчеркнул Тимченко.

По его словам, сегодня в энергосистеме Украины все еще есть дефицит энергогенерации. Основная проблема заключается в передаче электричества от места генерации к потребителям через подстанции и трансформаторы, поскольку нашему государству необходимо специализированное оборудование.

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В то же время, Тимченко заверил, что в компании готовы к следующим атакам РФ. Он добавил, что ни одна энергетическая система в мире, подобная украинской, никогда не испытывала таких повреждений, как наша на прошлой неделе.

Тимченко отметил, что после массированного ракетного удара РФ 23 ноября в некоторых регионах энергетики смогли возобновить электроснабжение через несколько часов, а в других – в течение нескольких дней.

– Это значит, что мы знаем, как преодолевать такие сложные ситуации, — заверил Тимченко.

Он добавил, что украинские специалисты применяют техническую креативность при восстановлении энергосистемы, чтобы соединять разные ее части.

Тимченко уточнил, что врага недооценивать не стоит, поскольку он знает о слабых местах энергетической системы Украины.

– Но у них нет шанса погрузить всю страну в общенациональный блэкаут. Это невозможно, – заявил он.

Тимченко проинформировал, что энергетики ожидают необходимое оборудование от стран-партнеров, и некоторое уже на пути в Украину.

Как отмечали в украинской разведке, для подготовки к очередному массированному ракетному удару по Украине РФ понадобится не менее недели.

Предыдущая подобная атака произошла 23 ноября. Были нанесены значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины, по всей стране были введены аварийные отключения света.

Источник: Киевский форум по безопасности