Декабрь, 01 в 13:45

Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщает, что уменьшение применения россиянами иранских дронов-камикадзе Shahed-136 может свидетельствовать об окончании запасов, а также об изменении тактики их использования.

Об этом она сказала в четверг, 1 декабря, в эфире национального телемарафона.

– В последнее время мы наблюдаем, что атаки беспилотниками-камикадзе осуществляются, но гораздо реже, в частности, это Ланцеты российского производства. То, что они не используют Шахеды, которых у них было вначале очень много, может свидетельствовать как об окончании запасов, так и о том, что меняется тактика, а также и об изучении нюансов их маневренности в новых погодных условиях, – рассказала она.

Гуменюк напомнила, что ВСУ ударили по пункту подготовки управления дронами, в ходе чего были ликвидированы иранские инструкторы.

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Она добавила, что украинские военные будут пристально наблюдать за изменением ситуации с применением Шахедов.

Ранее сообщалось, что Россия активно применяет иранские беспилотники Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

СМИ пишут, что РФ договорилась с Ираном о производстве этих дронов на ее территории.