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Факты / Україна

Хотят повторить тот же трюк, что и с Северодонецком: Арестович о планах оккупантов по Бахмуту

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Арестович

Российские военные планируют повторить с Бахмутом Донецкой области тот же трюк, что и в Северодонецке, отрезав его от трассы.

Об этом в эфире Фейгин LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

– Россияне хотят выйти к западу от Бахмута и надеются перерезать трассу Константиновка-Бахмут, чтобы окружить город, – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что россияне таким образом хотят заставить ВСУ покинуть город, однако Арестович убежден, что это невозможно.

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— Сдается мне, что ждет их одно из самых больших разочарований в жизни, для многих — последнее, — говорит он.

Ранее Факты ICTV писали, как ВСУ удается держать оборону Бахмута и как выглядит город.

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