Декабрь, 01 в 6:36

На 281-ые сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачиваются на сдерживании действий подразделений Сил обороны, оборудуют оборонные рубежи и позиции, а также идут в наступление на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий в Украине на 01.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 281-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.