Карта боевых действий на 01.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 281-ые сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачиваются на сдерживании действий подразделений Сил обороны, оборудуют оборонные рубежи и позиции, а также идут в наступление на Бахмутском направлении.
Карта боевых действий в Украине на 01.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 281-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.