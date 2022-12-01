Декабрь, 01 в 12:13

Ситуация с энергоснабжением в Киеве постепенно стабилизируется, но экстренные отключения еще продолжаются. Как скоро столица вернется к графикам плановых отключений – зависит от киевлян.

По словам генерального директора энергокомпании YASNO Сергея Коваленко, 29 ноября жители столицы оставались без электроэнергии более чем на 9 часов, 30 ноября — уже на 7.

В Киевской городской военной администрации сообщают, что в домах, подключенных к одной сети с объектами критической инфраструктуры, также будут применяться отключения.

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По возможности энергетики будут переподключать эти дома на другую, выключаемую линию. В КМВА отмечают, что раньше таких домов в Киеве было 2000, сейчас – 745.

Если же здание невозможно подключить к другой линии, его отключат работники ОСМД или ЖЭКа вручную.

— Уважаемые жители столицы! Отмечаем, что ваше сознательное потребление электроэнергии ускорит возврат стабилизационных графиков, — отметили в КМВА.

В городской военной администрации подчеркивают, что после экстренного отключения нельзя включать много электроприборов. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему, поэтому это будет приводить к новым экстренным отключениям.

— Экономное и добросовестное потребление позволит сократить время отключений и быстрее восстановить полноценное электроснабжение, подчеркнули в КМВА.

Напомним, Россия 23 ноября совершила очередную массированную атаку на энергообъекты Украины. Из-за этого аварийно остановились все четыре украинских атомных электростанции, возник дефицит в сети. Во всех регионах стали применяться аварийные отключения электроэнергии.

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Источник: КГВА