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Факты / Україна

Точка в существовании СССР: какое историческое значение имел референдум о независимости Украины

Юлия Соколова, редактор ленты
Прапор України
Фото: Depositphotos, УНИАН

1 декабря 1991 года состоялось определяющее для становления украинской государственности событие – всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины.

Это событие стало поворотным, ведь фактически поставило точку в существовании СССР и сделало наше государство полноценным субъектом на международной арене. Именно после референдума независимую Украину стали признавать другие страны.

Сегодня исполняется 31 год с момента проведения исторического для украинцев референдума. О том, как он проходил и какое историческое значение имел – в материале Фактов ICTV.

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Что предшествовало всеукраинскому референдуму

17 марта 1991 года состоялся так называемый всесоюзный референдум о сохранении СССР. Это был единственный в истории Советского Союза референдум, на который был вынесен вопрос о согласии на сохранение СССР как “обновленной федерации равноправных суверенных республик”.

Фактически это была попытка союзной верхушки сохранить СССР, ведь входившие в состав этой сверхдержавы республики начали объявлять декларации о суверенитете. В частности, 16 июля 1990 года Декларация о государственном суверенитете была принята и в Украине.

Согласно официальным данным, в общей сложности более 77% опрошенных якобы ответили положительно на вопрос референдума о сохранении СССР. Самый низкий показатель был в Украине (70,2%).

В то же время референдум бойкотировали шесть республик (из 15 входивших в состав СССР): Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдова и Армения.

А в Украине одновременно провели консультативный опрос по инициативе Народного Руха. На него вынесли вопрос такого содержания: Согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины? Положительно на него тогда ответили более 80% опрошенных.

На 20 августа 1991 года в СССР планировали подписание нового Союзного договора. Однако днем ранее этим планам помешал так называемый путч, в рамках которого президент СССР Михаил Горбачев был отстранен от управления, а власть на себя взял Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Это была попытка сохранить СССР силой: вводился запрет всех партий, кроме коммунистической, митингов, вводились комендантский час и жесткая цензура. Впрочем, путч провалился, а для Украины открылось новое окно возможностей – стать независимым государством.

И 24 августа 1991 года в стенах Верховной Рады был принят Акт провозглашения независимости Украины. УССР фактически перестала существовать.

Акт проголошення незалежності України

Акт провозглашения независимости Украины. 24 августа 1991 года. Фото: ЦГАВО Украины

Почему нужен был всеукраинский референдум и как он происходил

Как рассказывал в интервью первый президент Украины Леонид Кравчук, общенациональный референдум был необходим для подтверждения Акта провозглашения независимости.

– Всеукраинскому референдуму предшествовал союзный референдум… Народ сказал: Быть Советскому Союзу. А Верховная Рада в августе 1991 года приняла Акт о независимости. Таким образом, возникло противоречие, которое было преодолено именно 1 декабря на всеукраинском референдуме. Кстати, такой красноречивый факт: пока мы не провели референдум, ни одна страна мира не признала Украину независимым государством. Поэтому референдум 1 декабря потребовался, чтобы преодолеть последствия референдума 17 марта. Другого пути не было, — подчеркивал Леонид Кравчук.

Леонід Кравчук

Леонид Кравчук во время голосования на референдуме 1 декабря 1991 года. Фото: УНИАН

И вот 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум. Для его проведения было создано более 34 тыс. участков для голосования.

В бюллетень был внесен один вопрос: Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины? Украинцам предлагалось выбрать один из двух вариантов ответа: Да, подтверждаю или Нет, не подтверждаю.

Утвердительно на этот вопрос ответили 28 млн 804 тыс. 071 украинец (или ошеломляющие 90,32%).

Всего же в референдуме приняли участие 31 млн 891 тыс. 742 человека (или 84,18% населения Украины).

Референдум 1 грудня 1991

Бюллетень для голосования на референдуме 1 декабря 1991 года. Фото: istpravda.com.ua

Важно, что Акт провозглашения независимости получил поддержку во всех 24 областях, Автономной Республике Крым и двух городах со специальным статусом – Киеве и Севастополе.

В частности, в Киеве за независимость Украины проголосовали более 92% избирателей.

В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях – более 95%.

В Крыму независимость поддержали более 54% избирателей, а в Севастополе – более 57%.

А в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях – более 80% граждан.

Референдум 1 грудня 1991

Ведомость о результатах всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. Фото: ЦГАВО Украины

Стоит отметить, что 1 декабря 1991 года также были проведены первые в истории независимой Украины всенародные выборы президента. На них одержал победу Леонид Кравчук (61,56% голосов).

Второй результат получил Вячеслав Чорновил (23,27% голосов), а на третьем месте был Левко Лукьяненко (4,49%). В целом же в избирательный бюллетень были включены фамилии шести кандидатов.

Референдум 1 грудня 1991

Протокол Центральной избирательной комиссии по выборам президента и всеукраинскому референдуму, 1 декабря 1991 года. Фото: ЦГАВО Украины

Дальнейшие шаги и признание Украины

Историческое значение всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года состоит в том, что он фактически ознаменовал конец существования СССР.

Уже через неделю, 8 декабря 1991 года, Украина, Беларусь и Россия задекларировали прекращение существования Советского Союза. Это произошло во время встречи представителей трех государств в Беловежской Пуще (Беларусь) и подписания Беловежских соглашений.

Подписи под этим документом поставили президент Украины Леонид Кравчук, президент РФ Борис Ельцин и председатель Верховной Рады Беларуси Станислав Шушкевич.

В документе было констатировано, что “Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование”. В то же время было создано СНГ (Содружество Независимых Государств).

Стоит отметить, что именно всеукраинский референдум 1991 года обеспечил Леониду Кравчуку мандат для переговоров в Беловежской Пуще. Как вспоминал сам Кравчук, он ссылался на результаты референдума во время переговоров в Беларуси.

– Сначала мне предлагали сделать заявление о том, что работа над Союзным договором зашла в тупик. Но я сказал, что приехал с другой целью. Мол, у нас прошел референдум, и народ проголосовал за независимость. Как я могу ограничиться заявлением? Или, говорю, – ничего, или – что-то серьезное. С общим документом я не могу возвращаться домой, где царят очень острые настроения. Только после этого мы начали работать над документом о прекращении существования Советского Союза, — отмечал Кравчук.

Всеукраинский референдум также дал старт международному признанию независимой Украины. Так, уже 2 декабря 1991 года независимость нашего государства признали Польша и Канада, 3 декабря – Венгрия, а 4 декабря – Литва и Латвия.

Мітинг на підтримку незалежності

Митинг в поддержку независимости Украины на Крещатике в Киеве, сентябрь 1991 года. Фото: ЦГАВО Украины

Историческая роль референдума: оценки экспертов

Как отметил в комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко, референдум 1991 года стал решающим событием, которое положило конец существованию СССР. Все остальное, в том числе Беловежские соглашения, было следствием волеизъявления украинцев.

– Главное значение этого референдума: действительно это было решающее событие для окончательного прекращения СССР. Далее это нужно было формализовать, что и совершили Беловежские соглашения. А политически конец положил именно наш референдум. Но в чем его значение? В том, что он стал актом легитимации, народного подтверждения того решения о независимости, которое приняли политики.

Чисто политического решения парламента было бы недостаточно, потому что постоянно бы потом упрекали: что это, мол, политики, а не народ решал. Для этого нужно было доказать, что народ это поддерживает. И результаты референдума стали подтверждением легитимности провозглашения независимости Украины, – подчеркнул Владимир Фесенко.

Политолог добавил, что по состоянию на декабрь 1991 года руководство и Украины, и России было заинтересовано в том, чтобы СССР прекратил свое существование. Поэтому референдум не создал критических проблем между Киевом и Москвой.

– Проблемы между Киевом и Москвой начали возникать уже после этого, после 1 декабря. И они касались, как при разводе супругов, раздела имущества. Флот, активы, долги и так далее. Но главные проблемы возникли уже после ухода Ельцина с должности, уже при Путине, потому что Путин начал восстанавливать Российскую “империю”, — объяснил Фесенко.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV также отметил, что всеукраинский референдум сыграл ключевую роль в распаде Советского Союза.

– Поскольку Украина занимала фактически второе место после Российской Социалистической Республики в СССР – и по уровню экономического влияния, и по количеству населения, и вообще по значимости во всей структуре СССР, именно решение на этом референдуме ознаменовало окончательный крах этой сверхдержавы, которая на тот момент еще существовала.

Я думаю, что если бы не этот референдум, может быть, события пошли бы совсем другим путем. Поскольку он стал в какой-то степени даже шоком для советского руководства. Поскольку они опирались на результаты предыдущего референдума (от 17 марта 1991, — Ред.), когда там якобы украинцы выступали за модернизацию Советского Союза, сохранение Украины в его составе и так далее, — объяснил Игорь Рейтерович.

Референдум 1991 року
В'ячеслав Чорновіл
Левко Лук’яненко
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
В'ячеслав Чорновіл
Левко Лук’яненко
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Референдум 1991 року
Точка в существовании СССР: какое историческое значение имел референдум о независимости Украины / 9 фотографий

Всеукраинский референдум 1991 года: пока единственный результативный

Как известно, референдум от 1 декабря 1991 года пока единственный, результаты которого удалось успешно воплотить в Украине.

Вторым и в данный момент последним всеукраинским референдумом стал референдум от 16 апреля 2000 года, провозглашенный тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой по народной инициативе.

Предметом референдума 2000 года стали четыре вопроса, среди которых: ограничение депутатской неприкосновенности, сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300, формирование двухпалатного парламента и установление дополнительных оснований для роспуска ВР президентом. И хотя все вопросы были поддержаны украинцами, однако законодательного их воплощения не было.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко, это обусловлено разным контекстом и статусом референдумов 1991 и 2000 годов.

По его словам, референдум 1991 года был фактически переходным. В то время еще не было Конституции Украины. Поэтому референдум фактически стал краеугольным камнем нового государства, который заложили как политики, так и обычные люди.

В то же время референдум 2000 года проходил уже в новых политических условиях. На тот момент была Конституция Украины, согласно которой мало проголосовать определенное решение на референдуме. Все-таки изменения в Конституцию вносили народные депутаты. Как отметил Фесенко, именно политические элиты заблокировали реализацию идей референдума-2000.

– Здесь проявились противоречия между голосованием на референдуме и позицией политических элит. Народ поддержал достаточно популистские инициативы: по сокращению состава Верховной Рады, отмене депутатской неприкосновенности. Это и тогда, и сейчас популярные идеи. А политическим элитам это не нравилось. И политические элиты фактически заблокировали реализацию этих популярных идей.

Принципиальная разница, отличие референдумов 1991 и 2000 годов: в 1991 году – это тот редкий случай, когда народ и элиты действовали в унисон. Они хотели одного и того же – независимости. Причем, даже компартийная элита это поддерживала… А в 2000 году проявились противоречия. И именно противоречия внутри элиты и не дали возможности реализовать на практике эти предложения, — заявил Фесенко.

Политолог Игорь Рейтерович также соглашается, что результаты референдума 2000 года не удалось воплотить в жизнь из-за внутренних политических противостояний. По его мнению, инициатива по проведению этого референдума изначально была более политической.

– Вопросы, которые выносились на этот референдум, положительно воспринимались подавляющим большинством граждан Украины. И в значительном количестве этих вопросов не было ничего плохого. Но из-за внутренних противостояний, политических каких-то моментов не удалось имплементировать их в жизнь, — рассказал Рейтерович.

Референдум как воплощение воли народа: плюсы и минусы

По словам политолога Владимира Фесенко, роль референдумов в построении гражданского общества важна, однако ее не стоит преувеличивать.

– Как свидетельствует опыт многих стран, референдумы как институт гражданского общества работают тогда, когда является развитым, зрелым, ответственным само гражданское общество. Вот Швейцария проголосовала на референдуме за ограничения, связанные с вакцинацией. Давайте представим, если бы у нас такой референдум состоялся. Не уверен, какой был бы результат, можно ли было бы считать его полезным для страны, — отметил Фесенко.

Политолог назвал два принципиальных негативных последствия, которые могут спровоцировать такие всенародные референдумы:

• их результатами можно манипулировать (например, это могут практиковать авторитарные режимы);

• референдум может спровоцировать раскол в обществе (как это произошло в Великобритании после Brexit – голосования за выход из состава Евросоюза; или же наблюдается в Шотландии, где часть населения выступает за отделение от Британии).

В то же время Владимир Фесенко подчеркнул, что референдумы могут играть и определяющую роль, как это было в Украине в 1991 году. Однако подходить к вопросам, что на них выносятся, следует ответственно.

– Референдумы будут использоваться, но к проведению референдумов, к вопросам, которые на них выносятся, нужно подходить очень ответственно. Референдумы могут играть определяющую роль, вот как это было в 1991 году, как институт легитимации, – заявил политолог.

Он добавил, что в демократической среде сейчас наблюдаются две противоположные тенденции: одни страны используют инструмент референдумов, другие фактически отказались.

Об осторожном отношении к всенародным референдумам в странах мира рассказал и политолог Игорь Рейтерович.

– Во всем мире референдум как форма прямой демократии используется с осторожностью. Когда мы говорим о местных референдумах, это абсолютно нормальная история, она распространена во многих странах мира. Их массово проводят. А вот в отношении общенациональных референдумов – в мире очень неоднозначное отношение. И даже развитые демократические страны проводят их крайне редко.

Почему? Потому что риск манипуляций, особенно сейчас, в последние 20 лет, существенно возрастает. Популистские разные тенденции, лозунги… Поэтому многие демократические страны сознательно отказались от проведения общенациональных референдумов, кроме вопросов, касающихся внесения изменений в Конституцию, или каких-то этапных, ключевых вопросов, — подчеркнул Рейтерович.

Как известно, в январе 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.

Впоследствии в Украине началась работа над законопроектом о местных референдумах.

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Источник: Украинский институт национальной памяти, Энциклопедия истории Украины, BBC News Украина, Голос Украины

Фото: Историческая правда, ЦГАВО Украины, Государственная архивная служба Украины, ЦГКФФА имени Пшеничного, Голос Украины, Государственный архив Одесской области

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