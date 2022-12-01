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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Почти 6 млн украинцев без света и признание Германией Голодомора: что происходит на 281-й день войны

Почти 6 млн украинцев без света и признание Германией Голодомора: что происходит на 281-й день войны

В посольстве Украины в Испании взорвалась посылка, которая была предназначена главе дипучреждения. От взрыва пострадал комендант посольства. Испанская полиция начала расследовать этот теракт.

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Минобороны назначило нового руководителя Мотор Сичи. Это стратегическое предприятие по решению СНБО забрали у его владельца Вячеслава Богуслаева и передали государству.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге заявила, что Украина во время войны потеряла 100 тысяч военных. Впоследствии эту фразу удалили и назвали ошибкой. Генштаб ВСУ опроверг эти цифры.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела в Лондоне встречу с Королем Великобритании Чарльзом III и его женой.

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00:17 - 01 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите NYT DealBook ответил на вопрос, когда в Украине закончится война.

– Закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может так случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, находится в изоляции и у нее нет партнеров, – отметил президент во время видеосвязи.

Также глава государства констатировал: украинцы – реалисты и понимают, что воюют с РФ, а на их территории происходят самые масштабные боевые действия со времен Второй мировой. Они сопровождаются военными преступлениями: пытками, изнасилованиями, ракетными ударами по гражданским объектам и инфраструктуре.

Именно поэтому, по его словам, так важна поддержка Украины со стороны партнеров и всего свободного мира.

Зеленский отметил, что стоимость этой войны измеряется в первую очередь жизнями украинских граждан, которые воюют за свободу и демократию не только в Украине, но и во всем мире.

— Потому что если Украина не выдержит, эта война расползется на другие территории и, может, даже на другие континенты, — подчеркнул президент.

ИсточникОфис президента

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