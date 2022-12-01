Почти 6 млн украинцев без света и признание Германией Голодомора: что происходит на 281-й день войны

В посольстве Украины в Испании взорвалась посылка, которая была предназначена главе дипучреждения. От взрыва пострадал комендант посольства. Испанская полиция начала расследовать этот теракт.

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Минобороны назначило нового руководителя Мотор Сичи. Это стратегическое предприятие по решению СНБО забрали у его владельца Вячеслава Богуслаева и передали государству.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге заявила, что Украина во время войны потеряла 100 тысяч военных. Впоследствии эту фразу удалили и назвали ошибкой. Генштаб ВСУ опроверг эти цифры.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела в Лондоне встречу с Королем Великобритании Чарльзом III и его женой.