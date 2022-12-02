Декабрь, 01 в 22:55

Российский оккупант жалуется на плохие условия службы и рассказывает о губернаторе своего региона, который забрал солдат благодаря бунту их женщин, о пьянстве и выстрелах в спину своих же солдат.

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки МОУ.

Россиянин жалуется своей собеседнице на технику ВС РФ, которая находится в запущенном состоянии и не работает.

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— Сейчас к КАМАЗу пошли, у нас КАМАЗ сломался, а здесь (тоже, — Ред.) КАМАЗ какой-то сломанный был. Все промокли, начали возвращаться, и как начали х***ить (обстреливать, — Ред.) по полю, по нам, — говорит он.

Он также рассказал о других российских военных, которые не получают помощи от государства.

— Губернатор Владимира приезжал. Там жены во Владимире бунт подняли, потому что неизвестно насколько солдат привезли, записали обращение “почему гуманитарка не доходит до людей”, — жалуется россиянин.

По его словам, российские военные из 7-й роты сбросили свое оружие и пешком начали возвращаться на территорию России, чтобы дойти до военной прокуратуры РФ.

— Они семь дней ничего не ели: ни воды не привозили, ни еды. Они пришли к нам, мы хотя бы напоили, накормили, — рассказывает он.

При этом оккупант допускает, что при возвращении их могут расстрелять свои же россияне.

— То ли от своих бежать, то ли от чужих бежать, — резюмирует россиянин.

В другом перехвате ГУР российские оккупанты жалуются, что не хотят воевать, и жалуются на плохое обеспечение и свое командование.

Источник: ГУР