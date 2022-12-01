Декабрь, 01 в 20:00

Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный проект, которым предлагается ввести испытания при принятии на военную службу по контракту.

За проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинского долга и прохождения военной службы (№8169) проголосовал 261 народный депутат.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается усовершенствовать уже имеющиеся законы о военной службе.

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Так, проект предусматривает усовершенствование положений по определению соотношения воинских званий сержантского состава, а также нормирование возможности зачисления срока выслуги лет в воинском звании, которое было присвоено рядовым, сержантам и старшинскому составу, до проведения установленной законом переаттестации, для получения очередного обновленного воинского звания.

В частности, законопроектом предусматривается урегулирование некоторых норм относительно установления, изменения или прекращения правовых отношений между государством и гражданами Украины в вопросах выполнения последними воинского долга. Это касается, помимо прочего, связанных с подготовкой граждан к военной службе, их припиской к призывным участкам, призывом на военную службу и прохождением ими срочной военной службы.

Также предусмотрено введение испытаний при принятии на военную службу по контракту и установление сроков прохождения военной службы по контракту от одного до 10 лет путем исключения соответствующего положения относительно 6-месячного срока.

Военнослужащие, которые признаны успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях.