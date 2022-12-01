Декабрь, 01 в 8:38

Украинцев просят не распространять информацию из Telegram-каналов и слушать экспертов, говорящих о новых массированных ракетных ударах по Украине. Следует доверять только официальным источникам, например, Генеральному штабу ВСУ.

О новых атаках население обязательно предупредят.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, нужно очень осторожно относиться и анализировать информацию, распространяемую о возможных российских ракетных ударах.

Данилов подчеркнул, что Россия огромными объемами вбрасывает информацию в наше информационное пространство. Для этого нужно очень осторожно слушать то, что говорят некоторые эксперты с экранов телевизоров.

– Когда будет ракетный обстрел – власти обязательно об этом предупредят, – подчеркнул Данилов.

Относительно повторных ударов по энергосистеме Украины, секретарь СНБО напомнил, что Россия пытается уничтожить ее последние полтора-два месяца.

По его словам, единая энергетическая система досталась Украине как наследство от Советского Союза. Однако энергетики делают все возможное, чтобы у каждого украинца был свет.

– Будут ли атаки? Да, они будут! Выдержит ли энергосистема? Мы делаем все, чтобы она обязательно выдержала. К сожалению, мы не можем обеспечить 100-процентное сбивание этих ракет, — подчеркнул Данилов.

Однако он отметил, что мастерство и эффективность нашей ПВО за время войны значительно возросло. Если в начале удавалось сбивать 20-30% ракет, то сегодня этот показатель поднялся до 85-90%.

– Наши люди выдержат все, – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов заявил, что лучшее решение, которое поможет решить проблему с электроснабжением – это передача Украине ракет дальностью более 800 км.