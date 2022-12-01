Декабрь, 01 в 12:17

В декабре не стоит ожидать падения цен на такие виды топлива, как бензин, сжиженный газ или дизель.

С таким прогнозом выступил финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

По его словам, вряд ли в Украине наступит топливный кризис, хотя такие тезисы регулярно звучат на территории Российской Федерации.

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— В отличие от электричества, у нас рынок горючего имеет европейскую цену. Даже если будут какие-то проблемы в Украине, то мы покупаем эти виды топлива (газ, бензин. — Ред.) по европейским ценам, и они у нас появятся, — говорит эксперт.

Алексей Лупоносов считает, что при условии, если не учитывать дальнейшие российские обстрелы по критической инфраструктуре, то сжиженный газ для автомобилей может иметь тенденцию к росту до января в пределах от 5% до 15%. По мнению Лупоносова, это будет зависеть от того, какой будет цена на международных рынках.

Что касается других видов топлива, то их может возникать определенная нехватка, поскольку из-за атак РФ по энергетической инфраструктуре в сети нет электричества, что создает разрывы в определенных логистических сетях, а такие электрогенерационные объекты, как ТЭС, используют, в частности, жидкое топливо. Кроме того, говорит эксперт, цены на топливо могут зависеть от температуры окружающей среды — чем она ниже, тем будут выше цены на топливо.

Финансовый аналитик Лупоносов прогнозирует, что цена бензина А-95, если не учитывать дополнительную цену от брендов, в декабре может вырасти на 2,5-3 грн, и будет составлять, соответственно, 53 или 54 грн/л.

Относительно автомобильного сжиженного газа, эксперт считает, что рост цены может пересечь границу в 30 грн, но больше чем 32 грн он не будет стоить.

— По сжиженному газу не более 31, в диапазоне от 29,5 до 31,2 грн. Относительно А-95, не брендовых, а обычных, то 52-53 грн/л. Что будет дальше, сложно сказать, потому что я говорю о ситуации, которая не учитывает агрессивные действия врага, — заявил аналитик.

Лупоносов говорит, что спадать цена на топливо не будет, поскольку идут инфляционные процессы, вызванные, в первую очередь, войной.

Ранее Министерство экономики заявило, что Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов ввиду отключения света. Этот тезис впоследствии подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, который добавил, что импорт топлива в последние месяцы в Украину составлял около 700 тыс. тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей.