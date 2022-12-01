В дома жителей Херсона возвращается тепло – Нафтогаз
В Херсоне, недавно освобожденном от российских оккупационных войск, возобновляют теплоснабжение.
Об этом проинформировал глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев.
– В дома херсонцев возвращается тепло! Каждую смену наши бригады работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть теплоснабжение жителям города, – отметил он.
Чернышев напомнил, что специалисты постоянно рискуют своей жизнью, поскольку объекты энергетической инфраструктуры находятся под прицелом врага.
В Нафтогазе надеются, что обогрев домов херсонцев начнется в ближайшее время.
– Несмотря на все препятствия, надеемся в ближайшее время заполнить сети теплоносителем и начать обогрев домов, — заявил Чернышев.
Стоит отметить, что 26 ноября в освобожденный Херсон подали электроэнергию. По состоянию на 1 декабря город обеспечен электричеством на 65%. Продолжаются работы по подключению воды и теплоснабжения.
Утром 1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях из-за российских обстрелов, однако энергетики возобновили электроснабжение.
Как известно, после освобождения Херсона войска РФ практически каждый день его обстреливают. В результате гибнут и получают ранения местные жители.
Правительство Украины предложило херсонцам эвакуироваться на зимний период в более безопасные области нашей страны.
Источник: Facebook-страница Алексея Чернышева