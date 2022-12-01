В Украину уже вернули 1 319 человек — Зеленский

Декабрь, 01 в 17:44

Украина в ходе обменов пленными вернула домой всего 1 319 человек.

Эти слова президента Украины Владимира Зеленского передал в Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

— Президент Украины: Не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1 319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы! — написал он.

Напомним, что 1 декабря в рамках очередного большого обмена пленными освободили 50 защитников Украины. А пятью днями ранее в Украину в рамках обмена пленными вернули 12 человек, среди которых не только военные, но и трое гражданских.