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Факты / Україна

Как РФ проводит доразведку целей для ракетных ударов, объяснили в Воздушных силах ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
ракети
Фото: Depositphotos

Россия комплексно проводит доразведку целей для новых ударов по инфраструктуре, в частности, активно мониторит украинские соцсети, заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– У них есть серьезная армия мониторщиков, постоянно изучающих прежде всего то, что пишут украинцы в своих соцсетях. Поэтому всегда информационная гигиена в разных ее проявлениях должна быть у нас. Враг действительно читает комментарии, смотрит Telegram-каналы разных деятелей и рядовых граждан, – объяснил он.

По его словам, в арсенале врага также космическая разведка и разведка с помощью беспилотников.

– Ну и, безусловно, это агентура, которая есть в Украине, – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

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Накануне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что сейчас враг осуществляет доразведку по объектам, которые уже атаковал, а также изучает районы и цели, по которым планирует ударить.

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