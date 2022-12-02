Декабрь, 02 в 1:34

Около трети российских мобилизованных погибают на фронте в Украине от “дружественного огня”. То есть по ним открывают огонь свои же войска.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

– У российских “мобиков”, по нашим данным, около 30% потерь – это потери от “дружественного огня”. Они цели не различают в бою, куда стрелять и как. Они не могут своего бойца по характеру его действий, униформе отличить в стрессовых обстоятельствах от бойца армии противника. Они элементарного не выучили, позицию занять не могут, – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что российские мобилизованные не способны захватить те или иные позиции или населенные пункты, поскольку это очень сложная военная задача. По словам Арестовича, они могут совершать только очень простые виды боевых действий: лобовое наступление или оборону.

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Арестович объяснил, что для нормальной подготовки подразделения из 400 человек нужно до четырех месяцев.

– После двух недель подготовки на полигоне или одной недели они в принципе не способны ни на что. Только сидеть в окопе и стрелять в сторону или просто идти, пока их не убили, — добавил он.

Арестович уточнил, что российское командование особо не рассчитывает на мобилизованных, а бросает их массово на передовую как пушечное мясо.

На днях в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в России и на оккупированных территориях Украины 10 декабря начнется новая волна мобилизации.

Кроме того, в РФ с целью восполнения потерь армии в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

Источник: Фейгин Live

Фото: ГУР Минобороны Украины