Декабрь, 02 в 22:42

Эпицентр боевых действий сейчас – под Бахмутом. Это, без преувеличения, самая горячая точка не только на Донетчине, но и на всем фронте российско-украинской войны.

Ситуация там начала обостряться еще две недели назад. И с каждым днем ​​напряжение нарастает, продолжаются очень сложные бои.

Враг хочет взять или, по крайней мере, оцепить Бахмут. Но наши защитники не дают россиянам войти в город.

Сейчас смотрят

За последние две недели атак на мирных жителей стало существенно больше. Враг разбирает гражданскую застройку на кирпичи.

Горизонт содрогается от танковых и артиллерийских дуэлей. То ли от постоянного грохота, то ли от эмоционального напряжения начинает болеть голова. При такой плотности ударов, очевидно, что прилететь может в любой момент.

– Тактика врага неизменна вообще. Когда они не могут взять живой силой, они берут артиллерией. Когда наша арта их подавляет, они начинают уничтожать все, — говорит Богдан, разведчик батальона Свобода Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

До 24 февраля в Бахмуте проживало 73 тыс. человек, сейчас осталось около 10 тыс. Но на улице их редко встретишь, без крайней необходимости стараются не выходить.

В городе нет света и газа, водоснабжение — частичное. Местные власти постоянно просят людей эвакуироваться. Выехать помогают и волонтеры.

Причины оставаться у каждого свои. Кто-то цепляется за стены, даже если в соседнем доме они обрушились. Людям трудно оставить свой дом, существует эфемерное ощущение, что пока ты здесь, будто что-то контролируешь, так вроде бы спокойнее.

Или фаталисты — прилетит, так прилетит. Пока не все осознали, насколько сложна ситуация, насколько возросла вероятность вот этого “прилетит”.

Когда девять лет живешь рядом с войной, страх смерти размывается обычными заботами. Есть и так называемые “ждуны”, которые готовы встречать “русский мир”. А кому-то позаботиться о собственной безопасности мешает банальная инертность.

— Уговаривал одного мужчину выехать. Но он отмахивался – нет машины, негде жить, традиционное: “кому мы там нужны”. Когда я нашел волонтеров, которые организовали транспорт и помогли с жильем, мужчина этот без колебаний сел и уехал, — рассказал боец.

На разбитом доме повисла табличка ул. Защитников Украины, 1. Держится, как и наши воины. И не просто держатся, но и щедро насыпают оккупантам. Поля изрешечены снарядами.

Лишь один дрон помог бойцам БШР НГУ уничтожить минометный расчет, боеприпасы, живую силу и российских пехотинцев.

Дроны на передовой крайне необходимы, но это расходный материал. Русские их часто сбивают или “приземляют” комплексами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

— Каждый день стягивается больше техники как с их стороны, так и с нашей. Напряжение растет почти каждый час, — говорит Богдан.

Бои ведутся на окраине Бахмута, но в сам город российские подразделения не зашли, что бы там ни рассказывали их пропагандисты. На подступах непрерывно продолжаются штурмы.

Непосредственно на линию огня журналистов не пускают. И это не отказ в стиле “работает снайпер”, как во времена окопной войны. Работа военкоров после 24 февраля несколько изменилась.

Если раньше, чтобы снять артиллеристов, нужно было неделю договариваться, то сейчас на выбор — Грады, минометы, пушки, танки. А вот к пехоте попасть практически невозможно, там очень жарко.

– Оно так, циклами идет. Их арта, потом наступление пехоты. Между тем танк поработал. Затем снова артиллерия, снова пехота. Это и есть те трудные бои, о которых мы сейчас говорим. Интенсивность таких боевых действий очень высока и очень утомительна для наших ребят, — рассказал Максим Таран, пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

Но ведь и российское командование истощает силы своей армии. При том, что колоссальные ресурсы, которые враг бросил на этот отрезок фронта, значительно превышают потенциальную выгоду от контроля над Бахмутом.

Сам город для захватчиков не имеет такого стратегического значения. Здесь, по-видимому, больше политики, чем военной целесообразности.

– Они отошли от Херсона, мы его деоккупировали. “Царю” нужны хоть какие-то победы. И Бахмут – это для них важнейшая в идеологическом и политическом плане цель, — считает Максим.

Военные не любят давать прогнозы, говорят, их дело — выполнять приказы. Мотивации – предостаточно. Сейчас задача – не просто не пустить россиян в Бахмут, но и отбросить их подальше от города.