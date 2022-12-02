Декабрь, 02 в 16:34

Страны Запада могут вынудить РФ прекратить массированные ракетные удары по территории Украины. Таким рычагом давления могло бы стать отключение всех российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в интервью агентству Укринформ.

Он напомнил, что несколько банков РФ до сих пор имеют доступ к системе SWIFT, а потому указанная санкция недостаточно эффективна.

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– Я думаю, что хорошо бы устранить пробелы в санкциях, связанных с прекращением доступа (банков РФ, – Ред.) к системе SWIFT. Или, возможно, нужно сделать это таким образом, чтобы убедить наших союзников дать Москве две-четыре недели, чтобы она прекратила атаки на украинскую инфраструктуру, прежде чем принять решение об устранении этих пробелов. То, что я предлагаю, стало бы колоссальным ограничением, — подчеркнул Хербст.

Посол уточнил, что еще одним эффективным инструментом влияния на Москву могло бы стать дополнительное замораживание российских активов.

В то же время Хербст отметил, что Вашингтон не спешит признавать Россию страной-спонсором терроризма. Экс-посол объяснил, что тогда США придется прекратить какие-либо дипломатические отношения с Москвой, и “все может очень усложниться”. По мнению дипломата, статус страны-террориста для РФ не является сейчас наиболее эффективной мерой.

– Я не считаю это самым важным, что может помочь одержать победу над Россией. Как по мне, я бы лучше предпочел исключить их из системы SWIFT, и давайте уже переходить к аресту их активов, — объяснил Хербст.

Как известно, последняя массированная ракетная атака РФ на энергосистему Украины произошла 23 ноября. В данный момент и в Вооруженных силах Украины, и западные эксперты предупреждают об угрозе нового удара.

Как отметили в Оперативном командовании Юг, вероятность такого удара оккупантов высока, и он может быть очень массированным.