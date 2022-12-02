Декабрь, 02 в 18:13

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что российские неуклюжие пранкеры писали ему, пытаясь выдать себя за маршалка Сената Польши Томаша Гродзкого.

– Слава богу, у меня личные контакты и возможность общаться с лидерами многих государств. Поэтому с Томашем Гродзким мы просто улыбнулись попыткам ”недалеких” пранкеров выдать себя за европейских политиков, – рассказал Руслан Стефанчук.

Он добавил, что это уже приобретает черты ”новой эпидемии”, о которой должен знать мир. По его словам, это нуждается в осознании и должен быть высокий уровень информационной гигиены.

– Итак, простой алгоритм: если от моего имени из фальшивого аккаунта с моим фото поступает сообщение – это фейк, – резюмировал председатель ВР.

Стефанчук подчеркнул, что и украинские, и европейские политики знают формат его общения, а также позицию по главным событиям и решениям Украины.

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– Пранкерство – это элемент гибридной войны и еще один способ жалкой российской пропаганды. Но и здесь они несуразные уродцы, как и во всем остальном, – заметил Руслан Стефанчук.