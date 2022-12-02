Стефанчук рассказал о неловкой попытке пранкеров РФ выдать себя за маршалка Сената Польши
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что российские неуклюжие пранкеры писали ему, пытаясь выдать себя за маршалка Сената Польши Томаша Гродзкого.
– Слава богу, у меня личные контакты и возможность общаться с лидерами многих государств. Поэтому с Томашем Гродзким мы просто улыбнулись попыткам ”недалеких” пранкеров выдать себя за европейских политиков, – рассказал Руслан Стефанчук.
Он добавил, что это уже приобретает черты ”новой эпидемии”, о которой должен знать мир. По его словам, это нуждается в осознании и должен быть высокий уровень информационной гигиены.
– Итак, простой алгоритм: если от моего имени из фальшивого аккаунта с моим фото поступает сообщение – это фейк, – резюмировал председатель ВР.
Стефанчук подчеркнул, что и украинские, и европейские политики знают формат его общения, а также позицию по главным событиям и решениям Украины.
– Пранкерство – это элемент гибридной войны и еще один способ жалкой российской пропаганды. Но и здесь они несуразные уродцы, как и во всем остальном, – заметил Руслан Стефанчук.