В мире много необразованных людей: астронавт Скотт Келли о тех, кто путает Украину с РФ

Декабрь, 02 в 14:40

Американский астронавт Скотт Келли рассказал в интервью шеф-редактору и ведущей программы Факты на ICTV Елене Фроляк о том, почему некоторые люди путают Украину с Россией, и поделился своим величайшим впечатлением от нашей страны.

– В мире много необразованных людей, много незнающих. Если вы спросите их, где Африка, они вам покажут на Южную Америку. Так же многие не знали, где находится Украина. Но теперь они знают это точно. Есть много эффектов, которые повлекла эта война, один из них – то, что ты узнаешь больше о стране, о которой раньше многое не знал и не слышал так много, – объяснил Келли.

Он отметил, что Украина и украинцы вдохновляют его.

– Мое самое большое впечатление от Украины в том, что, несмотря на все трудности и вызовы, войну, смерть и разруху, которые принесла Россия, ваши люди сильны, крепки, сплочены и абсолютно убеждены в своей победе. Вы меня вдохновляете, – резюмировал астронавт.