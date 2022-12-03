В Запорожье слышны взрывы — объявлена воздушная тревога
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Вечером 2 декабря в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.
На территории области с 22:51 объявлена воздушная тревога.
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Отметим, что сегодня ночью российские войска атаковали Запорожье и пригород областного центра.
Две вражеские ракеты попали в одно из предприятий города, в результате чего вспыхнул пожар. Еще одна ракета попала в здание сельского совета одного из сел Запорожского района.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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