В Одессе раздался взрыв: 8 пострадавших, среди которых 5 полицейских
В пятницу, 2 декабря, в результате взрыва гранаты в Одессе пострадали восемь человек, в том числе пятеро правоохранителей.
По данным издания Думская, взрыв прогремел во второй половине дня на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области на Прохоровской улице.
Как сообщили в полиции, во время патрулирования полицейские остановили автомобиль Dodge. В багажнике они увидели взрывное устройство, поэтому вызвали следственно-оперативную группу.
Когда та прибыла, предмет взорвался. В результате инцидента пострадали пятеро правоохранителей и трое гражданских.
Источники Суспільного в правоохранительных органах уточнили, что среди травмированных есть полицейские с переломом и ранением обломками. Два сотрудника в тяжелом состоянии.
Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин сообщил, что у части раненых, которых доставили в учреждение, от взрыва гранаты травмы ног средней тяжести. Сейчас их обследуют.
Фото: Думская