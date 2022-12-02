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Факты / Україна

В Одессе раздался взрыв: 8 пострадавших, среди которых 5 полицейских

Валентина Чорна, редактор ленты
вибух в Одесі

В пятницу, 2 декабря, в результате взрыва гранаты в Одессе пострадали восемь человек, в том числе пятеро правоохранителей.

По данным издания Думская, взрыв прогремел во второй половине дня на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области на Прохоровской улице.

Как сообщили в полиции, во время патрулирования полицейские остановили автомобиль Dodge. В багажнике они увидели взрывное устройство, поэтому вызвали следственно-оперативную группу.

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Когда та прибыла, предмет взорвался. В результате инцидента пострадали пятеро правоохранителей и трое гражданских.

Источники Суспільного в правоохранительных органах уточнили, что среди травмированных есть полицейские с переломом и ранением обломками. Два сотрудника в тяжелом состоянии.

Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин сообщил, что у части раненых, которых доставили в учреждение, от взрыва гранаты травмы ног средней тяжести. Сейчас их обследуют.

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Источник: ДумскаяСуспільне

Фото: Думская

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