Декабрь, 02 в 11:58

Вооруженные силы Украины имеют гораздо больше шансов развить наступление во время зимнего периода, чем российские оккупационные войска.

Прогноз развития ситуации на фронте в Украине зимой озвучил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, зима может создать на фронте как дополнительные угрозы, так и возможности. Последние будут пробовать использовать и ВСУ, и российские оккупанты.

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– Но у Украины есть преимущество: украинцы воюют за свою землю. Они знают ее, знают свои возможности, знают, как воевать, умеют воевать. Я думаю, что если сопоставлять с агрессором украинские возможности, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора, — отметил Анушаускас.

Он заверил, что в 2023 году страны НАТО предоставят украинским военным еще более мощное вооружение.

По словам министра, Литва собирается поставить дроны и другую помощь.

– Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая, возможно, небольшая, но все равно кое-что может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны разведывательные и так далее, то есть то, что производится именно у нас. Некоторые технологические разработки у нас передовые, например, лазерные системы, тепловизоры. Они дают преимущество в бою, – рассказал Анушаускас.

Он добавил, что украинские силы спецназначения используют такое оборудование, и оно действительно дает преимущество на фронте.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Украина сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем РФ, чтобы продолжать боевые действия зимой.

А министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил мнение, что армия РФ зимой может сместить акцент с наземных операций на авиаудары по Украине.