Декабрь, 03 в 17:29

Российское военное командование скрывает реальные размеры потерь в полномасштабной войне против Украины. В частности, озвучиваются фейковые причины гибели недавно мобилизованных оккупантов перед новой волной мобилизации. Таким образом в РФ пытаются предотвратить бунты в армии.

Об этом проинформировали в Службе безопасности Украины, обнародовав перехват разговора одного из оккупантов с супругой.

Женщина рассказала мобилизованному мужу, который воюет на Донецком направлении, что недавно мобилизованные в Сибири возвращаются в цинковых гробах. В то же время родственников удивляет официальная причина гибели, которую озвучивает российское командование.

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– Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (о причине гибели, — Ред.): Уснул и не проснулся… Не то чтобы там где-то на учениях либо где-то там в боевых действиях… Уснул и не проснулся. Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке, – пожаловалась жена оккупанта.

Муж в ответ объяснил ей, что российское командование таким образом хочет минимизировать панику перед новой волной мобилизации, которая планируется на декабрь.

– Сейчас скажи, что все, все там… умрут, и х*й кто пойдет больше, – заявил рашист.

Он проинформировал, что мобилизованные и так деморализованы и даже калечат себя, чтобы не попасть на фронт. В качестве примера оккупант рассказал о своем опыте пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске.

– Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от “синьки” сдох, — заявил рашист.

В связи с этим в СБУ уточнили, что российская армия потеряла в полномасштабной войне против Украины уже более 90 тыс. человек.

Для тех российских оккупантов, которые не хотят возвращаться домой в цинковом гробу, в спецслужбе напомнили о существовании “горячей линии” для сдачи в плен (+38 093 688 68 88). По этому номеру солдаты РФ могут получить подробную инструкцию, как это сделать максимально безопасно.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ рассказывали, что в РФ и на оккупированных территориях Украины 10 декабря начнется новая волна мобилизации.

А советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что почти треть мобилизованных в РФ погибают на фронте в Украине от “дружественного огня”.