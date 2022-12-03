Декабрь, 03 в 10:51

Страна-агрессор Россия держит в Черном море четыре ракетоносителя с крылатыми ракетами Калибр. Однако штормовая погода мешает захватчикам эффективно применять свой флот против Украины.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Я часто повторяю, что море на нашей стороне, и в этот раз тоже. Наращиваются штормовые погодные условия, усиливается ветреная обстановка, — отметила она.

Гуменюк уточнила, что агрессор вывел на боевое дежурство в море 18 кораблей.

Сейчас смотрят

– Они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, – заявила она.

По словам Гуменюк, среди находящихся на боевом дежурстве четырех ракетоносителей РФ два подводных. На их борту могут находиться 24 крылатых ракеты Калибр.

– Это 24 ракеты типа Калибр, которые готовы к использованию. Надо понимать, осознавать и помнить, что враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят делать именно из комплекса надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся очень серьезно, – призвала Гуменюк.

В случае объявления тревоги она посоветовала выполнять необходимые меры и алгоритмы, однако не паниковать, поскольку паника – это оружие врага.

В последний раз РФ совершила массированную ракетную атаку на энергосистему Украины 23 ноября. В настоящее время существует угроза нового удара.

Как отмечали в Оперативном командовании Юг, вероятность такой атаки оккупантов высокая, и она может быть очень массированной.