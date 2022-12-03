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Факты / Україна

Захват Бахмута стал символической и политической целью для РФ – разведка Британии

Юлия Соколова, редактор ленты
Розбита техніка на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Захват города Бахмут (Донецкая область) имел бы для РФ ограниченную оперативную ценность. Для Москвы это скорее символическая и политическая цель.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

С начала августа этого года РФ определила Бахмут как приоритетное направление своих основных наступательных усилий. В разведке подчеркивают, что захват города имел бы “ограниченную оперативную ценность”, хотя потенциально позволил бы оккупантам угрожать таким населенным пунктам, как Краматорск и Славянск.

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– Впрочем, эта кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической, политической целью для России, — говорится в сообщении.

В разведке уточнили, что войска РФ продолжают тратить значительную часть общих усилий и огневой мощи именно на участке укрепленной линии фронта вокруг Бахмута протяженностью около 15 км. План агрессора, вероятно, состоит в окружении города посредством тактического продвижения на север и юг.

По данным британской разведки, в последние дни российские войска, вероятно, совершили небольшое продвижение на южной оси этого наступления. Оккупанты пытаются закрепиться на ограниченных плацдармах к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка.

Как информировали в пресс-службе Восточной группировки войск, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы Украины не дают оккупантам прорвать оборону. В то же время повлиять на ход боев и приостановить атаки оккупантов может ухудшение погодных условий.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны, попытки РФ наступать на Бахмут в течение длительного времени истощают живую силу и технику агрессора. Оккупанты принципиально не учатся на своих ошибках, допущенных во время захвата Северодонецка и Лисичанска Луганской области.

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