Захват города Бахмут (Донецкая область) имел бы для РФ ограниченную оперативную ценность. Для Москвы это скорее символическая и политическая цель.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

С начала августа этого года РФ определила Бахмут как приоритетное направление своих основных наступательных усилий. В разведке подчеркивают, что захват города имел бы “ограниченную оперативную ценность”, хотя потенциально позволил бы оккупантам угрожать таким населенным пунктам, как Краматорск и Славянск.

В разведке уточнили, что войска РФ продолжают тратить значительную часть общих усилий и огневой мощи именно на участке укрепленной линии фронта вокруг Бахмута протяженностью около 15 км. План агрессора, вероятно, состоит в окружении города посредством тактического продвижения на север и юг.

По данным британской разведки, в последние дни российские войска, вероятно, совершили небольшое продвижение на южной оси этого наступления. Оккупанты пытаются закрепиться на ограниченных плацдармах к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 03 December 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 3, 2022