Четыре области и Киев возвращаются к стабилизационным графикам — ДТЭК

Декабрь, 04 в 21:10

С 5 декабря Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области возвращаются к графикам стабилизационных отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

– Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше, — говорится в сообщении компании.

Напомним, что 23 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине, во время которого энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения, а по всей стране были введены аварийные отключения света.

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При этом в ДТЭК уверяют, что у страны-агрессора РФ нет шансов погрузить Украину в сплошную тьму, спровоцировав блэкаут в энергетической системе.