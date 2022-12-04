Два дня в заложниках: оккупанты не пустили людей к родственникам в Васильевке – Федоров

Декабрь, 04 в 14:03

Оккупанты не пускают в Васильевку людей, которые пытаются проехать через блокпост к своим родственникам. Некоторых они сразу отправляют обратно в Запорожье, других заставляют в минусовую температуру ночевать на обочине дороги в автомобилях, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Из тех гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, восемь автомобилей так и не пустили. Некоторых сразу депортировали в сторону Запорожья. А некоторых “покатали”. Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку, – рассказал он.

По его словам, людей придирчиво и нервно осматривали, к отдельным мирным безоружным жителям применяли физическую силу – били прикладом автомата.

– После двух дней беспричинного террора люди были вынуждены вернуться в Запорожье, – подчеркнул Федоров.

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2 декабря россияне заставили людей, ехавших из Запорожья поддержать близких в оккупированной Васильевке, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги.

Так перепуганные оккупанты прикрываются гражданскими как живым щитом, потому что боятся обстрелов.

Фото: Іван Федоров