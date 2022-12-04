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Факты / Україна

Минус 550 оккупантов, самолет и 5 танков: потери РФ за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 550 оккупантов, самолет и 5 танков: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российского врага на 4 декабря ориентировочно составили около 911 50 (+550) человек.

Прочие боевые потери РФ в войне:

  • танков ‒ 2922 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1908 (+2) ед,
  • РСЗО – 395 ед,
  • средств ПВО ‒ 210 ед,
  • самолетов – 281 (+1) ед,
  • вертолетов – 263 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 531,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4479 (+7) ед,
  • специальной техники – 163.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Также в Генштабе сообщали, что в период с 28 по 30 ноября в больницы временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей доставили более 230 ликвидированных российских захватчиков и около 70 раненых.

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2 декабря в местную больницу Мелитополя также привезли очередную партию раненых и тела убитых оккупантов.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 284-й день.

Источник: Генштаб ВСУ
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