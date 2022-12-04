Декабрь, 04 в 12:20

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российского врага на 4 декабря ориентировочно составили около 911 50 (+550) человек.

Прочие боевые потери РФ в войне:

танков ‒ 2922 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1908 (+2) ед,

РСЗО – 395 ед,

средств ПВО ‒ 210 ед,

самолетов – 281 (+1) ед,

вертолетов – 263 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1),

крылатых ракет ‒ 531,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4479 (+7) ед,

специальной техники – 163.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Также в Генштабе сообщали, что в период с 28 по 30 ноября в больницы временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей доставили более 230 ликвидированных российских захватчиков и около 70 раненых.

2 декабря в местную больницу Мелитополя также привезли очередную партию раненых и тела убитых оккупантов.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 284-й день.